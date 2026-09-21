Осеннее равноденствие ударит больно: четырем знакам обещают перемены уже совсем скоро

23 сентября 2026 года в 03:06 по московскому времени наступит осеннее равноденствие. В этот момент продолжительность дня сравняется с ночью, а в эзотерических трактовках дату связывают с переоценкой планов и завершением незакрытых дел, пишет Life.ru.

По китайской традиции начало осени связывают с усилением энергии инь. Сентябрь при этом проходит под знаком Петуха, а 2026 год считается годом Огненной Лошади. Сочетание этих символов эзотерики трактуют как период, когда стремление действовать сталкивается с необходимостью навести порядок и остановиться.

Особое внимание прогноз уделяет четырем знакам восточного календаря: Быку, Дракону, Собаке и Лошади.

Для Быков равноденствие может стать испытанием в профессиональной сфере. Согласно прогнозу, их усилия способен присвоить кто-то другой, повышение может достаться менее опытному коллеге, а планы по смене работы или открытию своего дела столкнутся с финансовыми проблемами.

Авторы гороскопа советуют Быкам в конце сентября пересмотреть карьерные цели и не пытаться любой ценой добиться прежнего результата. Вынужденный шаг назад может помочь выбрать новое направление.

Драконам прогноз сулит сложности в личной жизни. Накопившиеся обиды могут выйти наружу во время одного откровенного разговора, а причиной конфликтов способны стать деньги, жилье или вмешательство родственников.

Одиноким представителям знака авторы предсказывают неожиданное появление бывшего партнера. При этом возвращение человека из прошлого может привести к новому конфликту.

Собак предупреждают о возможных проблемах в отношениях. Неосторожная фраза близкого человека или коллеги может быть воспринята как предательство или обесценивание прежних усилий.

Представителям этого знака советуют не отвечать на обиду сразу и дать себе время остыть. Согласно прогнозу, эмоциональная реакция 23 сентября способна серьезно осложнить отношения.

Отдельно авторы выделяют людей, родившихся в годы Лошади. Им прогнозируют напряжение сразу в нескольких сферах: работе, финансах и личных отношениях.

Главный совет для Лошадей на 23 сентября — снизить темп. Авторы гороскопа рекомендуют не принимать на эмоциях решения об увольнении, крупных покупках и кредитах, а серьезные разговоры отложить до более спокойного момента.

Для справки:

Быки родились в 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 и 2021 годах.

Драконы родились в 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 и 2024 годах.

Собаки появились на свет в 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 и 2018 годах.

К знаку Лошади относятся люди 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 и 2026 годов рождения.