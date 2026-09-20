Александра Трусова рассказала об изменениях: «Такого больше не будет, я женщина»

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заявила, что больше не сможет иметь такую физическую форму, как в первые годы карьеры. Об этом спортсменка рассказала журналистам после произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.

«По характеру я та же Саша, что и раньше. По форме, нет, такой формы, как раньше, не будет никогда. Раньше я выглядела по-другому. Форма очень хорошая, но пять четверных… Такого сухого тела больше не будет, я всё-таки женщина», — сказала 22-летняя Трусова.

Фигуристка призналась, что повторить начало сезона, которое она провела в Японии, оказалось непросто. По словам спортсменки, перед выступлением она переживала, поскольку хотела показать такой же результат.

В начале сентября Трусова завоевала серебряную медаль на турнире серии «Челленджер» в Токио. Соревнования стали для неё первым международным стартом после Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На Играх в Пекине уроженка Рязани стала серебряным призёром в женском одиночном катании. Трусова вошла в историю соревнований как первая женщина, исполнившая пять четверных прыжков в одной олимпийской программе.