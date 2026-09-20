Лидеры фракций в Рязанской областной Думе проголосовали на выборах в Госдуму

Руководители парламентских фракций приняли участие в выборах депутатов Горсударственной Думы девятого созыва.
В воскресенье, 20 сентября, первый заместитель председателя законодательного собрания, глава фракции партии «Единая Россия» Александр Шевырев побывал на избирательном участке, расположенном в рязанской школе №6:
— Голосование проходит в штатном режиме. За ходом выборов следят российские и международные наблюдатели. У каждого есть возможность выразить свою гражданскую позицию и отдать голос за наиболее достойных кандидатов.
Лидер фракции КПРФ Денис Сидоров проголосовал в областном центре вместе со старшим сыном, который впервые воспользовался своим избирательным правом:
— Считаю, что каждый должен сделать выбор, который определит вектор развития региона и всей страны на ближайшие пять лет!
Александр Стариков, возглавляющий фракцию ЛДПР, посетил с семьей рыбновскую школу №2:
— Для нас очень важно, чтобы наши дети с ранних лет видели и понимали: твой голос имеет значение. Будущее создается сегодня, и мы не можем оставаться в стороне!