Власть и политика

Лидеры фракций в Рязанской областной Думе проголосовали на выборах в Госдуму

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Руководители парламентских фракций приняли участие в выборах депутатов Горсударственной Думы девятого созыва.

В воскресенье, 20 сентября, первый заместитель председателя законодательного собрания, глава фракции партии «Единая Россия» Александр Шевырев побывал на избирательном участке, расположенном в рязанской школе №6:

— Голосование проходит в штатном режиме. За ходом выборов следят российские и международные наблюдатели. У каждого есть возможность выразить свою гражданскую позицию и отдать голос за наиболее достойных кандидатов.

Лидер фракции КПРФ Денис Сидоров проголосовал в областном центре вместе со старшим сыном, который впервые воспользовался своим избирательным правом:

— Считаю, что каждый должен сделать выбор, который определит вектор развития региона и всей страны на ближайшие пять лет!

Александр Стариков, возглавляющий фракцию ЛДПР, посетил с семьей рыбновскую школу №2:

— Для нас очень важно, чтобы наши дети с ранних лет видели и понимали: твой голос имеет значение. Будущее создается сегодня, и мы не можем оставаться в стороне!

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Военкор Коц предупредил о серьёзной опасности после налёта на Москву
Следующая статья
Гороскоп на 21 сентября для всех знаков зодиака

Популярные материалы

Общество

С 1 октября в России изменятся правила внесения наличных на карту

С октября наличные можно будет внести на свою карту через чужой банкомат. Рассказываем о лимитах, комиссиях и главном ограничении.
Политика

«Адские санкции» США против России: эксперт назвал главных пострадавших

Трамп 18 сентября подписал закон, расширяющий полномочия Вашингтона по введению санкций и дополнительных пошлин против стран, которые покупают российские нефть и газ. Документ позволяет вводить тарифы до 100% для крупных покупателей российских энергоресурсов.
Политика

Раскрыта реальная численность населения Украины

Бывший премьер уверен, что советская энергосистема выдержит холода. Рассказываем, на чём строится его расчёт и что покажет отопительный сезон.
Политика

Уничтожение и возмездие: эксперты рассказали о «сверхтяжелом» ответе после атаки дронов на Москву

Андрей Колесник заявил, что после массированной атаки на Москву и область последует ответ. Эксперт Дандыкин призвал бить по логистике.
Новости России

В России вычислили и впервые надолго посадили хейтера из интернета

В Великом Новгороде вынесли приговор 21-летнему Михаилу Шалимову по...
Темы
Политика

Военкор Коц предупредил о серьёзной опасности после налёта на Москву

Столичная система противовоздушной обороны отразила масштабную атаку беспилотников, а эксперт оценил причины ударов и возможные дальнейшие угрозы.
Политика

Уничтожение и возмездие: эксперты рассказали о «сверхтяжелом» ответе после атаки дронов на Москву

Андрей Колесник заявил, что после массированной атаки на Москву и область последует ответ. Эксперт Дандыкин призвал бить по логистике.
Транспорт и дороги

Билеты на поезда подорожают с 1 октября. Но не на все. Что изменится

Плацкарт и общий вагон станут дороже с октября. Купе и СВ будут продаваться по динамическим ценам, а электрички индексация затронет в регионах.
Власть и политика

Явка на выборах в Рязанской области приблизилась к 50%

«Избиратели голосуют на участках, члены комиссий выезжают домой к тем, кому это необходимо. Всё проходит спокойно», — говорится в сообщении Избиркома региона в соцсети ВКонтакте.
Новости России

Эксперт объяснил, как предотвратить масштабные атаки дронов на Россию

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, через какие страны идут поставки оружия на Украину и почему ставку делают на удары по энергетике.
Новости России

Массовая смертельная авария произошла на МКАД — SHOT

На внешней стороне МКАД столкнулись шесть машин. Авария произошла между Хабаровской улицей и Щёлковским шоссе. 
Спорт

Росгвардейцы дежурили на футбольном матче в Рязани

Росгвардейцы и сотрудники полиции обеспечили безопасность во время футбольного матча «Рязань» — «Сатурн» на стадионе «Рязань Арена». Серьезных нарушений общественного порядка во время игры не произошло, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Армия и СВО

Лантратова: пятерых жителей Рязанской области вернули из плена

Лантратова рассказала о помощи жителям Рязанской области. В этом году пятерых военнослужащих удалось вернуть из плена.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье