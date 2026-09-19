Павел Малков прокомментировал ход выборов в Рязанской области

Нарушений на выборах в Рязанской области на данный момент не фиксировали. Об этом 19 сентября сообщил губернатор Павел Малков на заседании Штаба общественного наблюдения за выборами.

По словам главы региона, на каждом избирательном участке работают наблюдатели. Они поддерживают постоянную связь со штабом и передают информацию о ходе голосования.

«Нарушений на настоящий момент не зафиксировано», — отметил Павел Малков.

Сообщений с нареканиями к организации избирательного процесса от наблюдателей также не поступало. Голосование проходит в штатном режиме.

Губернатор добавил, что на участках сохраняется спокойная и праздничная атмосфера. Многие жители приходят голосовать семьями.