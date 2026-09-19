Власть и политика

Павел Малков прокомментировал ход выборов в Рязанской области

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Нарушений на выборах в Рязанской области на данный момент не фиксировали. Об этом 19 сентября сообщил губернатор Павел Малков на заседании Штаба общественного наблюдения за выборами.

По словам главы региона, на каждом избирательном участке работают наблюдатели. Они поддерживают постоянную связь со штабом и передают информацию о ходе голосования.

«Нарушений на настоящий момент не зафиксировано», — отметил Павел Малков.

Сообщений с нареканиями к организации избирательного процесса от наблюдателей также не поступало. Голосование проходит в штатном режиме.

Губернатор добавил, что на участках сохраняется спокойная и праздничная атмосфера. Многие жители приходят голосовать семьями.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
«Адские санкции» США против России: эксперт назвал главных пострадавших
Следующая статья
Наблюдатели из Беларуси и Узбекистана отметили уровень организации выборов в Рязанской области

Популярные материалы

Новости России

В деле об исчезновении семьи Усольцевых в тайге появились новые страшные детали

Валентин Дегтерев, давний приятель главы семейства, рассказал о результатах своего расследования. Внимательно изучив кадры, сделанные спасателями во время октябрьского этапа поисков в районе горы Мальвинка, он провел их цифровую обработку.
Новости России

ВСУ сменили тактику ударов дронами по территории России 

Военные каналы фиксируют новую схему налётов беспилотников. Разбираем, что стоит за резким ростом числа атак. 
Новости России

В России вычислили и впервые надолго посадили хейтера из интернета

В Великом Новгороде вынесли приговор 21-летнему Михаилу Шалимову по...
Политика

«Адские санкции» США против России: эксперт назвал главных пострадавших

Трамп 18 сентября подписал закон, расширяющий полномочия Вашингтона по введению санкций и дополнительных пошлин против стран, которые покупают российские нефть и газ. Документ позволяет вводить тарифы до 100% для крупных покупателей российских энергоресурсов.
Новости кино и ТВ

Шоу «Экстрасенсы. Реванш» стартует на ТНТ 19 сентября

В проекте вновь встретятся участники «Битвы экстрасенсов» (16+), которым раньше не удалось завоевать главный титул. Теперь им предстоит доказать свои способности и побороться за путевку в третий сезон «Битвы сильнейших».
Темы
Интересное

Веру людей в гороскопы объяснили эффектом Барнума

По словам Старцевой, напрямую связывать интерес к гороскопам с тревожными расстройствами нельзя. При этом в периоды сильной неопределенности желание получить готовый прогноз может усиливаться.
Новости России

Собянин сообщил о 2022 дронах, летевших в сторону Московского региона

Большую часть беспилотников, как отметил Собянин, нейтрализовали силы противовоздушной обороны на дальних подступах к региону.
Власть и политика

Наблюдатели из Беларуси и Узбекистана отметили уровень организации выборов в Рязанской области

По словам международного наблюдателя, председателя Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам обороны и безопасности Кутбидина Бурханова,  выборы в Рязанской области проходят организованно и в соответствии с действующим законодательством РФ.
Политика

«Адские санкции» США против России: эксперт назвал главных пострадавших

Трамп 18 сентября подписал закон, расширяющий полномочия Вашингтона по введению санкций и дополнительных пошлин против стран, которые покупают российские нефть и газ. Документ позволяет вводить тарифы до 100% для крупных покупателей российских энергоресурсов.
Новости кино и ТВ

Шоу «Экстрасенсы. Реванш» стартует на ТНТ 19 сентября

В проекте вновь встретятся участники «Битвы экстрасенсов» (16+), которым раньше не удалось завоевать главный титул. Теперь им предстоит доказать свои способности и побороться за путевку в третий сезон «Битвы сильнейших».
Происшествия

Из-за отключения света в Скопине соседка пригрозила убийством

В Скопине конфликт между соседками произошел после аварийного отключения электричества. В отношении одной из женщин возбудили уголовное дело
Политика

Военкор Коц объяснил одну из целей сегодняшнего удара по Украине

Военкор Александр Коц рассказал о пораженных объектах в Киевской и Одесской областях и объяснил значение переправы через Днестр. 
Власть и политика

Более трех тысяч наблюдателей работают на выборах в Рязанской области

Они находятся на постоянной связи со Штабом общественного наблюдения и передают информацию о ситуации на участках.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье