Выборы в Рязанской области. Фото с сайта правительства региона
Власть и политика

Наблюдатели из Беларуси и Узбекистана отметили уровень организации выборов в Рязанской области

Алексей Самохин
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Международный наблюдатель, военный и государственный деятель Республики Беларусь Валерий Гайдукевич отметил высокий уровень организации выборов и процесса наблюдения за голосованием в Рязанской области. 

«На избирательных участках спокойная атмосфера. Всё организовано,  взвешено, продумано, прозрачно и понятно».  

По словам международного наблюдателя, председателя Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам обороны и безопасности Кутбидина Бурханова,  выборы в Рязанской области проходят организованно и в соответствии с действующим законодательством РФ. 

«Стали свидетелями голосования на избирательных участках. Везде видели доброжелательное отношение. Обеспечена охрана общественного порядка. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва проходят на высоком уровне», – подчеркнул он.

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