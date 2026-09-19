Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Шоу «Экстрасенсы. Реванш» стартует на ТНТ 19 сентября

Алексей Самохин
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В субботу, 19 сентября, на ТНТ стартует новый сезон шоу «Экстрасенсы. Реванш» (16+). Премьера состоится в 18:30.

В проекте вновь встретятся участники «Битвы экстрасенсов» (16+), которым раньше не удалось завоевать главный титул. Теперь им предстоит доказать свои способности и побороться за путевку в третий сезон «Битвы сильнейших».

В первом выпуске зрители увидят серебряного призера 25-го сезона «Битвы экстрасенсов» Анжелу Гома, финалиста 24-го сезона Александра Сакова и участницу 25-го сезона Ларису Шеину, которая называет себя «магической матерью».

Первое испытание подготовили с участием семи незнакомых людей, шести женщин и одного мужчины. По условиям задания экстрасенсам предстоит определить, кого из женщин когда-то спас мужчина, а затем рассказать, от чего её спасали.

Во втором раунде участникам покажут пять женщин. Среди них нужно найти ту, которая ждет своего любимого мужчину, находящегося в местах лишения свободы.

«Во втором раунде из пяти женщин нужно найти ту, которая ждет своего любимого мужчину из мест «не столь отдалённых» или попросту – найти ждулю», — говорится в сообщении пресс-службы телеканала. 

Фото: ТНТ

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