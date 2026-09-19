Комендантский час из-за медведей ввели в российском городе

В Байкальске Иркутской области ввели комендантский час из-за участившихся выходов бурых медведей к людям. С 19:00 жителям запрещено находиться на улицах, в парках и лесных массивах, а посещение тайги и сбор дикоросов полностью ограничили.

Администрация города объявила режим повышенной готовности. Жителям и гостям Байкальска запретили ходить в лес, тайгу и удаленные территории. Под запрет попал сбор ягод, грибов и других дикоросов.

Отдельные правила установили для владельцев домашних животных. Выгуливать собак разрешается только в светлое время суток и в пределах города. Выходить с ними в лесополосы и на окраины запрещено.

Причиной ужесточения мер стали регулярные появления медведей в городской черте и рядом с жилыми районами. В сентябре хищников замечали возле автомойки «Сибирь», торгового центра «Бриз», в районе первого квартала, МФЦ и дома №35 на улице Гагарина.

Особую тревогу вызвали последние нападения в Иркутской области. 16 сентября в Киренском районе медведь атаковал троих мужчин, которые отправились в лес за дикоросами. Двое жителей Киренска, 55 и 65 лет, погибли, третьему участнику группы удалось спастись и сообщить о произошедшем.

Проблема выходит за пределы Приангарья. По официальным данным, с 1 августа по 17 сентября нападения медведей на людей зарегистрировали в восьми российских регионах. Среди резонансных случаев — гибель туристки в Республике Алтай, нападения в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.

В Байкальске власти призывают жителей соблюдать ограничения и отказаться от походов в лес. Формулировка администрации предельно жесткая: лес в нынешней ситуации представляет серьезную опасность для людей.