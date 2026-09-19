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Транспорт и дороги

Закрытие мотосезона пройдёт в Рязани 19 сентября

Алексей Самохин
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В субботу, 19 сентября, в Рязани пройдёт общегородское закрытие мотосезона. Об этом сообщает в соцсетях МС «Ночные волки».

Байкеров приглашают к 12:30 на площадку перед ТРЦ «Премьер». Оттуда большая колонна мотоциклистов проедет по городу. 

«Чистые номера, шлемы и прочие атрибуты порядочных мотоциклистов обязательны. Колонна пойдёт в сопровождении ГИБДД», — говорится в сообщении мотосообщества. 

После этого отдых продолжится на одной из баз отдыха под Рязанью. 

Возрастное ограничение для горожан, которые смогут увидеть мотоколонну на улицах Рязани: 0+.

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