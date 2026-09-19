Закрытие мотосезона пройдёт в Рязани 19 сентября

В субботу, 19 сентября, в Рязани пройдёт общегородское закрытие мотосезона. Об этом сообщает в соцсетях МС «Ночные волки».

Байкеров приглашают к 12:30 на площадку перед ТРЦ «Премьер». Оттуда большая колонна мотоциклистов проедет по городу.

«Чистые номера, шлемы и прочие атрибуты порядочных мотоциклистов обязательны. Колонна пойдёт в сопровождении ГИБДД», — говорится в сообщении мотосообщества.

После этого отдых продолжится на одной из баз отдыха под Рязанью.

Возрастное ограничение для горожан, которые смогут увидеть мотоколонну на улицах Рязани: 0+.