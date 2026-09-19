Московский «Спартак» сыграет в Рязани без зрителей на трибунах

В субботу, 19 сентября, в рамках очередного тура Суперлиги футболистки «Рязани-ВДВ» на своём поле принимают московский «Спартак». Игра пройдёт на «Рязань-Арене».

В этот раз на трибунах не будет зрителей, сообщается на странице «десантниц» ВКонтакте. При этом для московских фанатов выезды в Рязань бывают одними из самых массовых в сезоне.

«Спартак» подходит к матчу 20-го тура, выиграв пять поединков подряд, у десантниц — серия из трех поражений. На прошлой неделе команда Натальи Карасевой неплохо показала себя на непростом выезде в Самаре — пропустили два мяча, но продолжили бороться и сократили отставание до минимума (1:2).

Оборона «Спартака» не является непреодолимым барьером для футболисток «Рязани-ВДВ». В поединке первого круга уже на 7-й минуте в составе десантниц счет открыла Татьяна Краснова, однако москвички ответили дублем Петуховой и голами Якуповой и Ивануши. Впрочем, на своем поле «Рязань» еще не забивала «Спартаку» — 0:6 в 2024 году и 0:2 в 2025-м. Об этом сообщает сайт Суперлиги.

Запланирована трансляция в интернете. Возрастное ограничение: 0+.