Фото: соцсети Анны Шерлинг
Новости России

Актриса Анна Шерлинг из сериала «След» умерла в 46 лет

Никита Рязанцев
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На 47-м году жизни умерла актриса Анна Шерлинг, известная многим телезрителям по сериалу «След», пишет «КП» со ссылкой на ее отца, режиссера Юрия Шерлинга.

По предварительной версии, причиной столь раннего ухода артистки стала тяжелая и продолжительная болезнь.

«От нас ушла Анна Шерлинг. Моя дочка. Небеса приветствуют ее. Прошу всех помолиться за нее», — написал ее отец в социальных сетях.

Актриса была замужем за Хишамом Абдульраззаком. Пара воспитывала четверых детей. Мать Шерлинг — популярная в 80-х артистка Тамара Акулова, известная по картинам «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» и  «В поисках капитана Гранта».

На счету ее дочери десятки ролей в кино, также она работала телеведущей. Шерлинг приняла участие в проектах «Овечка Долли была злая и рано умерла», «Эффект домино», «Андреевский флаг» и многих других.

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