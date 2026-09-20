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Новости России

Эксперт объяснил, как предотвратить масштабные атаки дронов на Россию

Алексей Самохин
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Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов считает, что рост атак украинских дронов на Россию остановит разрушение логистического хаба на границе Польши и Украины. Об этом он заявил NEWS.ru.

По его словам, именно через Польшу ВСУ получают основной объём вооружений. Часть поставок идёт через Румынию, но главный поток проходит по польской границе. Кнутов напомнил про встречу «Карпатской восьмерки». Её цель — расширить логистику, чтобы оружие шло и через другие страны. Но это зависит от самих соседей Украины.

Про Польшу эксперт высказался прямо: она идёт на сотрудничество с Киевом, и, по его словам, «это уже 100%, это проверено и известно». Он добавил, что Варшава обещала Украине новый пакет помощи.

Сейчас, как отметил Кнутов, российская армия нацелена на уничтожение транспортных коридоров, по которым идут поставки оружия. Второе направление — удары по украинской энергетике. Они должны нарушить работу оборонной промышленности. 

«Если нет электричества, значит, не работает и завод», — пояснил эксперт.

Дизельные генераторы, по его словам, спасают ненадолго. Их быстро вычисляют, по заводу бьют, и предприятие выходит из строя. Поэтому упор на энергетику он считает необходимым. Иначе дронов у Украины станет больше, а вместе с ними вырастет и число ударов по российским энергообъектам.

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