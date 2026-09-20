Павел Малков проголосовал на выборах в Госдуму в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

«Важно, чтобы в Госдуме работали люди, которым доверяют жители и которые готовы отстаивать интересы Рязанской области», — написал губернатор.

Голосование на выборах депутатов Госдумы проходит в Рязанской области с 18 по 20 сентября. В регионе открыты избирательные участки, голосование завершается сегодня в 20 часов.

Малков призвал жителей региона успеть посетить свои избирательные участки и сделать выбор в последний день голосования.