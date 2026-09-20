Анонсирована встреча Россия — США по устранению раздражителей

Россия и США проведут новую встречу по устранению раздражителей в отношениях в ближайшие недели. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА Новости.

«В ближайшие недели», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о сроках следующего раунда переговоров.

По словам Рябкова, встречи такого формата между представителями двух стран стали регулярными. Москва считает продолжение контактов полезным, несмотря на медленные темпы продвижения по содержательным вопросам.

«Другое дело, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее мы от этого не отказываемся, мы будем дальше двигаться», — подчеркнул замглавы МИД.

Речь идет о консультациях по устранению так называемых раздражителей в отношениях России и США. Стороны обсуждают вопросы, которые осложняют двусторонний диалог. В конце июня Рябков сообщал, что переговоры по этому направлению находятся в состоянии застоя. При этом дипломат допускал проведение экспертных консультаций.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва и Вашингтон прорабатывают сроки следующего контакта.