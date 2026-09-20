Собянин сообщил о более чем 1600 сбитых БПЛА при атаке на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении массированной атаки беспилотников. По его данным, с 19 сентября на разных рубежах было уничтожено более 1600 БПЛА, около 450 из них летели в сторону столицы.

По словам Собянина, несколько беспилотников достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Еще один дрон попал в жилой дом. Погибших,к счастью, нет.

Собянин заявил, что атака была связана с проходящими выборами в Государственную думу.

«Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось», — написал Собянин.