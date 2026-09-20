Дрон ВСУ. Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Собянин сообщил о более чем 1600 сбитых БПЛА при атаке на Москву

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении массированной атаки беспилотников. По его данным, с 19 сентября на разных рубежах было уничтожено более 1600 БПЛА, около 450 из них летели в сторону столицы.

По словам Собянина, несколько беспилотников достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Еще один дрон попал в жилой дом. Погибших,к счастью, нет.

Собянин заявил, что атака была связана с проходящими выборами в Государственную думу. 

«Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось», — написал Собянин. 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Минобороны сообщило об ударах по складу FIRE POINT и порту Одессы

Популярные материалы

Политика

«Адские санкции» США против России: эксперт назвал главных пострадавших

Трамп 18 сентября подписал закон, расширяющий полномочия Вашингтона по введению санкций и дополнительных пошлин против стран, которые покупают российские нефть и газ. Документ позволяет вводить тарифы до 100% для крупных покупателей российских энергоресурсов.
Новости России

В России вычислили и впервые надолго посадили хейтера из интернета

В Великом Новгороде вынесли приговор 21-летнему Михаилу Шалимову по...
Новости России

ВСУ устроили массированную атаку на Москву в последний день выборов

Ночью в воскресенье, когда проходит финальный день выборов в...
Новости кино и ТВ

Шоу «Экстрасенсы. Реванш» стартует на ТНТ 19 сентября

В проекте вновь встретятся участники «Битвы экстрасенсов» (16+), которым раньше не удалось завоевать главный титул. Теперь им предстоит доказать свои способности и побороться за путевку в третий сезон «Битвы сильнейших».
Новости России

Актриса из сериала «След» Анна Шерлинг стала терять зрение перед смертью

Ведущая и актриса Анна Шерлинг, ушедшая из жизни 16...
Темы
Политика

Минобороны сообщило об ударах по складу FIRE POINT и порту Одессы

Минобороны России сообщило об ударах по объектам в Киевской и Одесской областях. Среди них склады, логистический центр и сухогруз.
Происшествия

В Рязанской области объявили и отменили беспилотную опасность

Жителей региона предупредили о необходимости избегать открытых участков и не подходить к окнам. Для экстренной помощи рекомендовали обращаться по номеру 112.
Политика

«Крепость» ВСУ атаковать в лоб не будут, оборону рвут на части

«Главное разделить войска, чтобы они не сопротивлялись. Они будут дезорганизованы этим разделением, и между ними не будет войскового взаимодействия»
Происшествия

Над Рязанской областью сбили четыре беспилотника

В 21:00 в регионе вновь объявили беспилотную опасность. РСЧС призвал жителей избегать открытых участков и не подходить к окнам. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Политика

«Адские санкции» США грозят третьей мировой войной

Юрист Александр Хаминский оценил последствия новых санкций США против России и предупредил о возможных проблемах для мировой торговли.
Общество

Парковки, экотропа и велодорожка: что строят в Рязани

Глава администрации Рязани Борис Ясинский 19 сентября проверил строительные и ремонтные площадки в городе. Он побывал на Лыбедском бульваре, проезде Речников и у домов №53–55 на улице Новосёлов.
Власть и политика

Яна Лантратова посетила Рязанскую область в день выборов

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова оценила организацию избирательного процесса в Рязанской области.
Власть и политика

В первый день выборов в Избирательную комиссию Рязанской области поступило три обращения

Они касались уточнений данных в списках избирателей. Жалоб и сообщений о нарушениях при этом не поступало, сообщила заместитель председателя Избиркома региона Олеся Пронякина.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье