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Происшествия

Над Рязанской областью сбили четыре беспилотника

Алексей Самохин
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Четыре беспилотника сбили над Рязанской областью днём 19 сентября. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

По его словам, пострадавших и повреждений в результате атаки нет.

В 21:00 в регионе вновь объявили беспилотную опасность. РСЧС призвал жителей избегать открытых участков и не подходить к окнам. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

По данным Минобороны России, с 08:00 до 20:00 дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над территориями нескольких регионов России, включая Рязанскую область.

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