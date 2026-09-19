Над Рязанской областью сбили четыре беспилотника

Четыре беспилотника сбили над Рязанской областью днём 19 сентября. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

По его словам, пострадавших и повреждений в результате атаки нет.

В 21:00 в регионе вновь объявили беспилотную опасность. РСЧС призвал жителей избегать открытых участков и не подходить к окнам. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

По данным Минобороны России, с 08:00 до 20:00 дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над территориями нескольких регионов России, включая Рязанскую область.