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Политика

«Адские санкции» США грозят третьей мировой войной

Алексей Самохин
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«Адские санкции» против России могут сильнее ударить по США и мировой торговле, заявил юрист Александр Хаминский. По его словам, ограничения против покупателей российской нефти и газа способны нарушить глобальные цепочки поставок.

Хаминский отметил, что Россия поставляет в США удобрения и критически важные металлы примерно на $4 млрд. Отказ от этих товаров, по его оценке, создаст проблемы для американского рынка.

Отдельно юрист оценил возможные вторичные санкции против государств, которые продолжают покупать российские энергоресурсы. В его списке Китай, Индия, Турция, Египет, Франция, Венгрия, Словакия и ОАЭ.

«100% вторичные санкции против стран-покупателей российской нефти и газа — это фактически третья мировая война», — сказал Хаминский «Газете.Ru».

По словам юриста, мировая экономика тесно связана финансовыми и логистическими цепочками. Исключение из них крупных поставщиков и покупателей может привести к дефициту товаров и перебоям на региональных и мировых рынках.

Хаминский считает, что в такой ситуации США могут столкнуться с экономическими последствиями собственной санкционной политики. 

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«Хваленая американская экономика на 80% состоит из услуг, половина из которых являются неоправданно дорогими. Как долго американцы смогут оплачивать зубные пломбы по $500, импланты по $5000 и юристов по $500 в час, если 40% всего мира откажутся им подчиняться?», — задал вопрос юрист. 

В случае, если правительство США включит печатный станок, чтобы удержать ситуацию, последствия для экономики и доллара будут катастрофические.

18 сентября Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. Документ предусматривает ограничения в отношении банков, чиновников и теневого флота, а также пошлины для крупных покупателей российской нефти и газа.

Основные меры могут ввести в течение 30 дней после вступления закона в силу. При этом президент США сохраняет возможность делать исключения.

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