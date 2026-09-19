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Политика

«Крепость» ВСУ атаковать в лоб не будут, оборону рвут на части

Алексей Самохин
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Российские военные ведут бои за Орехов, применяя тактику обхода и разделения обороны украинских подразделений. Военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал «МК», что таким образом российские силы пытаются нарушить взаимодействие между подразделениями ВСУ.

По данным издания, российские военнослужащие заходят в Орехов небольшими группами и ведут бои в городской застройке. Украинские формирования оборудовали позиции внутри города, а для переброски сил используют сеть опорных пунктов и коммуникаций.

Попов заявил, что российские подразделения действуют сразу на нескольких направлениях, стремясь перерезать маршруты снабжения и разделить оборону города на четыре участка.

«Главное разделить войска, чтобы они не сопротивлялись. Они будут дезорганизованы этим разделением, и между ними не будет войскового взаимодействия», — сказал эксперт.

По его словам, важную роль в обороне Орехова играет железнодорожная инфраструктура. Удары по транспортным узлам, считает Попов, могут осложнить переброску оружия, боеприпасов и других ресурсов украинским подразделениям.

Военный эксперт также связал ситуацию вокруг Орехова с обстановкой на более широком участке фронта. По его оценке, нарушение взаимодействия между подразделениями ВСУ может повлиять на оборону соседних позиций.

При этом точная обстановка в городе меняется ежедневно. Попов предположил, что последствия нынешних действий российской армии могут стать заметнее в начале октября.

«Это очень эффективно, и при этом не надо заходить в лоб, — заявил генерал. 1 Конечно, наши штурмовики уже появляются на восточной окраине, разведка работает. Но пройти город пешком — не главное. Главное разделить войска, чтобы они не сопротивлялись. Они будут дезорганизованы этим разделением, и между ними не будет войскового взаимодействия».

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