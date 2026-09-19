Фото: соцсети Анны Шерлинг
Новости России

Актриса из сериала «След» Анна Шерлинг стала терять зрение перед смертью

Никита Рязанцев
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Ведущая и актриса Анна Шерлинг, ушедшая из жизни 16 сентября в возрасте 46 лет, перед смертью стала терять зрение, заявила в разговоре с «АиФ» ее подруга.

Собеседница издания уточнила, что причиной столь раннего ухода артистки стал рак груди, с которым она боролась на протяжении нескольких лет.

«Анечка уже теряла зрение. К сожалению, уже было понятно, что все идет к логическому завершению», — отметила подруга.

По ее словам, во время телефонного разговора, состоявшегося в начале года, Шерлинг жаловалась на проблемы с памятью.

«Ей было тяжело. Она говорила: «Ты знаешь, я не могу какие-то вещи вспомнить, вот не могу», — поведала собеседница портала.

Она добавила, что бывший супруг Анны не поддерживал ее в лечении. На помощь приходилось собирать средства, чтобы закупать лекарства за рубежом. На определенном этапе болезнь удалось победить, но затем возник рецидив, а метастазы пошли в голову.

Актриса воспитывала четверых детей. Ее отец — театральный режиссер Юрий Шерлинг, а мать — популярная в 80-х артистка Тамара Акулова, известная по картинам «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» и «В поисках капитана Гранта».

На счету их дочери десятки ролей в кино, также она работала телеведущей. Шерлинг приняла участие в проектах «След», «Овечка Долли была злая и рано умерла», «Эффект домино», «Андреевский флаг» и многих других.

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