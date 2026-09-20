Минобороны сообщило об ударах по складу FIRE POINT и порту Одессы

Российские военные ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портовой инфраструктуре Украины, а также по судам, которые использовались в интересах ВСУ.

В Минобороны РФ заявили о поражении нескольких объектов. В Киевской области под удар попал склад компании «FIRE POINT» в Боярке, расположенной примерно в 11 километрах юго-западнее Киева. По информации военных, там хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности.

Еще два поражённых объекта находятся в Одесской области. В порту Одессы был поражен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения.

Кроме того, российские военные заявили об ударе по логистическому центру «Новой почты» примерно в 1,5 километра севернее Одессы. Минобороны отмечает, что объект использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину.