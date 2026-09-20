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Общество

С 1 октября в России изменятся правила внесения наличных на карту

Алексей Самохин
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С 1 октября 2026 года пополнить банковскую карту наличными можно будет через банкомат другого банка. Новая функция Системы быстрых платежей позволит зачислять деньги на свой счет без поиска банкомата или отделения собственного банка. Об этом сообщает Банки.ру.

Механизм будет работать через СБП. Клиент вставляет карту в банкомат стороннего банка, вводит ПИН-код и вносит наличные. После этого устройство сформирует запрос, система проверит операцию и передаст информацию в банк, где открыт счет.

Деньги должны поступать практически сразу, по аналогии с обычным переводом через СБП. Такая возможность может пригодиться в поездке или экстренной ситуации, когда поблизости нет банкомата своего банка.

При этом воспользоваться услугой получится не в каждом банкомате. Участие банков в сервисе добровольное, поэтому перед внесением денег стоит проверить, поддерживает ли конкретное устройство новую функцию.

Есть и другие ограничения. Через банкомат стороннего банка разрешат пополнять только собственный счет. Перевести таким способом наличные на карту другого человека, в том числе родственника, не получится.

Для операций установлены лимиты. За один раз можно будет внести до 25 тысяч рублей, за сутки, до 50 тысяч рублей, а за месяц, до 200 тысяч рублей. Если установленный предел уже достигнут, банкомат приостановит операцию еще до приема купюр.

Банки смогут устанавливать комиссию за внесение наличных. Такая операция не считается переводом самому себе, поэтому на нее не распространяется правило о бесплатных переводах между собственными счетами через СБП на сумму до 30 млн рублей в месяц. При этом внесение наличных через сторонний банкомат не уменьшает этот бесплатный лимит. Размер комиссии каждый банк определит самостоятельно. По информации Банки.ру, обычно речь идет о нескольких процентах от суммы.

Новая функция расширит возможности СБП для владельцев банковских карт, но воспользоваться ей можно будет только в банкоматах банков, подключившихся к сервису.

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