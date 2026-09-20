Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что на подконтрольной Киеву территории осталось около 20 млн жителей, и это снижает нагрузку на инфраструктуру зимой. Слова политика приводит ТАСС.

Азаров возглавлял украинское правительство с 2010 по 2014 год. Сейчас он живёт в России и регулярно комментирует российским СМИ происходящее на Украине. Официальных данных о нынешней численности населения Киев не публикует.

По словам Азарова, вся инфраструктура страны когда-то строилась под 50 млн человек. При нём, в 2010-2014 годах, её рассчитывали на 45 млн. Теперь, по его подсчётам, ресурсов нужно в два с половиной раза меньше.

«Всего требуется в два с половиной раза меньше», — сказал он, отвечая на вопрос о том, что нужно Украине для прохождения зимы.

Он также напомнил, что на Украине остались сети, построенные ещё в советское время, и рассчитаны они на куда большее число потребителей. Энергосистему Азаров назвал очень надёжной: она позволяет маневрировать ресурсами. Так он объяснил, почему энергетика страны пока держится.

До 2022 года, по данным украинской статистики, в стране жили около 41 млн человек. Часть людей уехала за границу, часть осталась на территориях, которые Киев не контролирует. Есть серьёзные военные потери. Если слова Азарова верны, население Украины сократилось почти вдвое.