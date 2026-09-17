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Общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Рязани

Анастасия Мериакри
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Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал рынок труда в крупных городах России и составил рейтинг самых привлекательных предложений для соискателей в Рязани в сентябре. Лидерами по уровню дохода стали руководители в ритейле, специалисты промышленности и квалифицированные рабочие.

Возглавил рейтинг вакансий директор магазина. Работодатели готовы предлагать специалистам с релевантным опытом работы заработную плату в диапазоне от 120 000 до 160 000 рублей. В качестве дополнительного бонуса компания предоставляет полис добровольного медицинского страхования (ДМС).

На втором месте оказалась вакансия химика-технолога. Уровень дохода для этого специалиста составляет от 100 000 до 120 000 рублей в месяц.

Замыкает тройку лидеров неожиданная для многих профессия — обувщик-затяжчик. Работодатели предлагают фиксированную зарплату в 100 000 рублей, однако для успешного трудоустройства кандидат должен иметь профильный опыт работы не менее одного года.

Также в топ-5 самых высокооплачиваемых предложений в Рязани вошли: машинист бурильно-крановой машины (зарплата от 90 000 до 100 000 рублей) и электромонтер по ремонту и обслуживанию грузоподъемного оборудования (доход от 85 000 до 90 000 рублей).

Эксперты отмечают, что в целом самые высокие зарплаты в регионе сейчас предлагают в сферах здравоохранения, промышленности, строительства, продаж, финансов и логистики.

Для сравнения, в других городах России картина отличается: в Тюмени, Ижевске, Барнауле, Астрахани и Кирове на вершине рейтинга находятся вакансии врачей. А квалифицированные рабочие и водители с зарплатой от 150 000 рублей наиболее востребованы в Саратове, Хабаровске и Набережных Челнах.

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