В Рязани 17 сентября отключат холодную воду на ряде улиц из-за ремонтных работ

МП «Водоканал города Рязани» предупреждает жителей о временном прекращении подачи холодной воды в четверг, 17 сентября 2026 года. Ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ на водопроводных сетях.
С 09:00 до 17:00 воды не будет по адресам:
- ул. 1-й проезд Гагарина: д. 2, 3, 5, 7, 9, 12;
- ул. 1-я Железнодорожная: д. 12, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 60, 60а;
- ул. Гагарина: д. 9, 11, 14, 14 корп. 1, 16 (включая детский сад №123), 29, 34;
- ул. Семашко: д. 2, 3 (ОКБ им. Н.А. Семашко и Областной клинический госпиталь для ветеранов войн), 3 корп. 4 и 5, 5, 10, 14, 16;
- ул. Спортивная: д. 19 (СШОР ЦСК), стр. 25;
- ул. Татарская: д. 7 (корп. 1, 2, 3), 13 корп. 1, 15, 17;
- ул. Чернобаевская: д. 1а, 4, 26.
С 13:00 до 17:00 ограничения коснутся:
- ул. Дзержинского: д. 24 корп. 1, д. 24/26;
- ул. Семена Середы: д. 27.
«Водоканал» рекомендует жителям указанных домов заранее сделать небольшие запасы воды для бытовых нужд, а перед уходом из дома обязательно проверять, чтобы все краны были надежно закрыты. Подача воды будет возобновлена сразу после завершения работ.