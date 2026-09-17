В результате атаки ВСУ поврежден нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

Силы противовоздушной обороны отразили крупную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем канале в мессенджере MAX.
В ходе отражения атаки средства ПВО уничтожили 65 вражеских дронов. Пострадал промышленный объект и жилые дома, однако обошлось без человеческих жертв.
В результате атаки получил повреждения нефтеперерабатывающий завод, где в настоящее время продолжается оперативное тушение возгораний. Кроме того, упавшими фрагментами были выбиты окна в нескольких многоквартирных домах и повреждены припаркованные автомобили.
На текущий момент непосредственная угроза новых атак на территории региона отсутствует.