Раскрыты личности погибших при крушении самолета в Татарстане

На борту легкомоторного самолета Cessna-172, разбившегося в Татарстане, находились члены авиацентра «Авиатор», пишут «Известия».
Трагедия произошла в субботу в селе Шемордан. Пилот и пассажир погибли, пострадавших и разрушений на земле не было.
«Курсант Владимир Ж. и 34-летний пилот Олег Г. выполняли учебный полет. Воздушное судно вылетело из поселка Куркачи в районе Высокой Горы», — говорится в статье.
Летательный аппарат упал в огород частного дома.
Специалисты изучают обстоятельства крушения воздушного судна, исследуют техническую документацию и историю эксплуатации самолета. Результаты расследования обнародуют позднее.