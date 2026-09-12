В Сибири в семье, потерявшей детей от отравления дихлофосом, родился шестой ребенок

В семье Виноградовых из красноярского поселка Красная Сопка, где ранее в результате трагедии погибли дети, родился шестой ребенок, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В сентябре 2024 года от отравления дихлофосом умерли четверо несовершеннолетних. Осенью 2025 года суд вынес приговор их отцу Дмитрию. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили два года условного наказания. Мужчина не обеспечил достаточную вентиляцию в доме, не провел влажную уборку после обработки, что привело к трагедии, и позволил детям находиться в помещении.

«Виноградовы проживают там же, в Красной Сопке, в том же доме. Шестой ребенок у них родился в апреле 2026 года. С ребенком сидит мать, а отец работает. С ребенком все нормально», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас семья находится на контроле у сотрудников органов опеки.

Ранее сообщалось, что на момент трагедии мать детей была беременна. В ноябре 2024 года у пары появился на свет мальчик, но уже в феврале 2025-го он скончался от асфиксии. Трагедия не была связана с насильственными действиями.