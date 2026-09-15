Рязанскую транспортную компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за найм экс-полицейского

В Рязанском районе коммерческая организация, занимающаяся грузовыми перевозками, была привлечена к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

Как сообщили в прокуратуре Рязанского района, в ходе плановой проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции надзорное ведомство выявило серьезное упущение со стороны руководства компании. Выяснилось, что организация приняла на работу бывшего сотрудника органов внутренних дел, однако проигнорировала установленную законом обязанность.

Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции», работодатель обязан в десятидневный срок уведомить бывшего государственного или муниципального служащего о его новом месте работы, а также направить соответствующее уведомление по последнему месту службы сотрудника. В данном случае уведомление в адрес бывшего работодателя (полиции) в установленный срок направлено не было.

За данное правонарушение в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ. По итогам рассмотрения дела суд назначил компании наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.