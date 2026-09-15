Ливни и порывистый ветер до 15 м/с накроют Рязанскую область 16 сентября

Жителей Рязанской области в среду, 16 сентября, ожидает ухудшение погодных условий. По данным метеорологов, в регионе пройдут дожди, а порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Согласно прогнозу синоптиков регионального ЦГМС, небо будет преимущественно облачным, с кратковременными прояснениями. Основной объем осадков придется на ночные часы: синоптики предупреждают о дождях, которые местами могут быть сильными. В дневное время дожди также сохранятся.

Ситуацию будет осложнять северо-восточный и северный ветер. Его средняя скорость составит 6–11 м/с, однако в отдельных районах возможны шквалистые порывы до 15 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +6…+11°С. Днем воздух в регионе прогреется до +15…+20°С.