Фото с сайта Правительства Рязанской области
Общество

Федеральные эксперты оценили условия для жизни семей с детьми в Рязани

Анастасия Мериакри
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Рязань вошла в десятку финалистов престижного Всероссийского конкурса «Семейная столица России». 14 сентября город посетила федеральная экспертная группа для проведения очной оценки инфраструктуры и социальных сервисов, созданных для семей с детьми.

Конкурс проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Семья» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его главная цель – стимулировать регионы к созданию максимально комфортных условий для жизни и воспитания детей. Сейчас эксперты выезжают в города-финалисты, чтобы лично оценить развитие социальных сервисов, вовлеченность бизнеса в семейную политику и уровень информированности граждан о мерах поддержки.

В сопровождении заместителя Председателя Правительства Рязанской области Натальи Суворовой делегация осмотрела ключевые объекты региона. Визит начался с перинатального центра и его территории «Семья в ожидании счастья», где специалисты изучили систему семейного патронажа беременных и межведомственное взаимодействие. Затем в Центре «Семья» состоялась встреча с представителями общественных организаций и многодетными родителями. Главными темами обсуждения стали проект «Рязанская Семейная губерния» и популяризация традиционных семейных ценностей через праздники, посвященные Дню отца, Дню многодетной семьи и Дню беременных.

Особое внимание эксперты уделили общественным пространствам. Они проверили доступность транспорта и комфорт мест отдыха в Лесопарке и на Рязанской ВДНХ, дав свои рекомендации по дальнейшему благоустройству.

«Городская среда, семейные центры и сервисы для семей, проект «Рязанская Семейная губерния» – по инициативе Губернатора Павла Малкова в регионе реализуется много уникальных инициатив для семей с детьми. Создание комфортных условий для жизни и рождения детей – одно из приоритетных направлений нашего региона», – подчеркнула Наталья Суворова.

По итогам визита заместитель директора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Григорий Сайфуллин дал высокую оценку работе региональных властей.

«Мы видим, что в Рязани многое уже делается системно. Очень ценно, что в статистике рождаемости за прошлые периоды видим в результатах Рязанской области, что регион прирастает в рождении детей. За каждой цифрой стоит человек, это дает силы к тому, чтобы регион дальше развивался. Мы не просто обсуждали достижения коллег, наметили еще дальнейшие идеи развития», – отметил эксперт.

В состав оценочной комиссии также вошли член научного совета ВЦИОМ Елена Михайлова, главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по ЦФО Екатерина Иванова и куратор конкурса Ольга Максимкина.

Имена победителей Всероссийского конкурса «Семейная столица России» будут объявлены в октябре 2026 года. Подробная информация о проекте доступна в сообществе Президентского фонда культурных инициатив ВКонтакте.

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