Рязанская полиция рассказала о главных событиях недели с 7 по 13 сентября

Рязанская полиция подвела итоги работы за неделю. За это время в регионе прошел массовый оперативно-профилактический рейд, задержали 63-летнего наркокурьера и провели мероприятия для юных кадетов.

В Рязани сотрудники полиции провели массовый оперативно-профилактический рейд. Правоохранители проверили граждан и объекты, уделив внимание выявлению и пресечению правонарушений.

В Рязанской области полицейские задержали 63-летнего мужчину при транспортировке оптовой партии синтетических наркотиков. Подозреваемого взяли во время перевозки запрещенных веществ.

Отдельное направление работы правоохранителей связано с профилактикой среди школьников. Для кадетов первого в регионе полицейского класса сотрудники Госавтоинспекции провели урок дорожной безопасности. Занятие прошло в новом учебном году. Ребятам напомнили правила поведения на дороге и требования, которые помогают снизить риск ДТП.

Еще одно мероприятие состоялось в Музее рязанской полиции. Там кадетам торжественно вручили удостоверения обучающихся кадетского объединения.