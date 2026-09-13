Кадр из видео: полиция Рязани
Общество

Рязанская полиция рассказала о главных событиях недели с 7 по 13 сентября

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанская полиция подвела итоги работы за неделю. За это время в регионе прошел массовый оперативно-профилактический рейд, задержали 63-летнего наркокурьера и провели мероприятия для юных кадетов.

В Рязани сотрудники полиции провели массовый оперативно-профилактический рейд. Правоохранители проверили граждан и объекты, уделив внимание выявлению и пресечению правонарушений.

В Рязанской области полицейские задержали 63-летнего мужчину при транспортировке оптовой партии синтетических наркотиков. Подозреваемого взяли во время перевозки запрещенных веществ.

Отдельное направление работы правоохранителей связано с профилактикой среди школьников. Для кадетов первого в регионе полицейского класса сотрудники Госавтоинспекции провели урок дорожной безопасности. Занятие прошло в новом учебном году. Ребятам напомнили правила поведения на дороге и требования, которые помогают снизить риск ДТП.

Еще одно мероприятие состоялось в Музее рязанской полиции. Там кадетам торжественно вручили удостоверения обучающихся кадетского объединения.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Рязанский футбол отметил 115-летие победой на «Рязань-Арене»
Следующая статья
Лакомства каждый день: кинолог объяснила, когда они полезны собаке

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

111 атлетов поборются за 10 миллионов рублей в новом сезоне шоу «Титаны» на ТНТ

В этот раз атлетов ждет новое испытание под названием «Бесконечное восхождение». Участникам предстоит совершить максимальное количество подъемов по наклонной конструкции под углом 30 градусов.
Общество

Павел Малков ознакомился с работой кинологического центра в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков совместно с депутатом Государственной Думы Андреем Макаровым совершили рабочую поездку в Рязанский колледж имени Н.Н. Комарова.
Новости России

В Кирове 18-летняя спортсменка погибла в 150 метрах от дома

В Кирове расследуются обстоятельства смертельной аварии, унесшей жизнь 18-летней...
Интересное

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которых осенью ждут колоссальные перемены

По мнению астролога, любые осенние испытания для этих трех знаков являются не наказанием, а трамплином для перехода на качественно новый жизненный уровень.
Новости России

Заслуженный артист Геннадий Спириденков упал замертво прямо на сцене

Актеру Геннадию Спириденкову стало плохо во время спектакля на...
Темы
Политика

Выносим железную дорогу, в Польше объявлена тревога. Атака «Гераней» на Украину продолжается 19-й час

Массированная атака беспилотников по территории Украины продолжается уже 19-й час. Утром 13 сентября новые взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Новости России

Атака БПЛА на Нижнекамск: погибли два человека, шестеро ранены. Что известно

При атаке беспилотников на Нижнекамск погибли два человека и шестеро пострадали. Повреждены жилые и промышленные объекты.
Экология, природа, животные

Лакомства каждый день: кинолог объяснила, когда они полезны собаке

Ежедневные лакомства могут помочь в воспитании собаки, но при избытке навредят. Кинолог рассказала о правильной дозировке.
Спорт

Рязанский футбол отметил 115-летие победой на «Рязань-Арене»

Рязанский футбол отметил 115-летие на «Рязань-Арене». ФК «Рязань» обыграл «Ротор-2» со счетом 2:0, а Олег Романцев дал старт матчу.
Политика

Лавров предложил Зеленскому приехать в Москву на переговоры. Политолог объяснил смысл этого шага

Политолог Олег Глазунов объяснил, почему Владимир Зеленский обязательно откажется от приглашения Сергея Лаврова приехать в Москву для переговоров. 
Транспорт и дороги

Дружинники помогают водителям на заправках Рязани

На АЗС Рязани работают народные дружинники. Они подсказывают автомобилистам, куда направиться, и помогают регулировать движение.
Спорт

Малков, Карелин и Мамиашвили открыли в Рязани турнир на призы Героя России Олега Дуканова

В Рязанской Академии единоборств стартовали всероссийские соревнования по греко-римской борьбе. В турнире участвуют 500 спортсменов из 36 регионов.
Происшествия

Беспилотная опасность объявлялась в Рязанской области сегодня ночью

Сбивали ли силы ПВО дроны над Рязанью и регионом, на данный момент неизвестно.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье