Дружинники помогают водителям на заправках Рязани

Рязанские дружинники вышли на автозаправочные станции города, чтобы помогать водителям и регулировать автомобильные потоки. Они подсказывают автомобилистам, куда лучше направиться, и перенаправляют машины, чтобы избежать скопления транспорта.

Дружинники работают на АЗС Рязани после введения особого режима продажи топлива «чёт-нечёт». Они помогают водителям ориентироваться в ситуации и следят за тем, чтобы движение возле заправок оставалось организованным.

О работе народной дружины рассказали представители «Народной Дружины | Рязань» на странице «ВКонтакте». По их словам, главная задача добровольцев на местах, сделать проезд к автозаправкам более спокойным и сократить очереди.

Особый порядок продажи топлива в Рязани и Рязанском муниципальном округе действует с 28 августа 2026 года. Он не распространяется на АЗС, расположенные на федеральных трассах. На заправках действует система «чёт-нечёт», установленная постановлением губернатора Рязанской области. Она призвана распределить поток автомобилей по времени и снизить нагрузку на автозаправочные станции.

При этом дружинники помогают автомобилистам непосредственно на местах. Они объясняют водителям, куда направиться, и регулируют потоки машин, когда возле АЗС образуются очереди.

«Рязанская дружина не остаётся в стороне! Наши дружинники помогают на АЗС города: подсказывают водителям, куда лучше направиться, и грамотно перенаправляют потоки машин», – сообщили представители организации.