Фото: vk.ru/dnd_62
Транспорт и дороги

Дружинники помогают водителям на заправках Рязани

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанские дружинники вышли на автозаправочные станции города, чтобы помогать водителям и регулировать автомобильные потоки. Они подсказывают автомобилистам, куда лучше направиться, и перенаправляют машины, чтобы избежать скопления транспорта. 

Дружинники работают на АЗС Рязани после введения особого режима продажи топлива «чёт-нечёт». Они помогают водителям ориентироваться в ситуации и следят за тем, чтобы движение возле заправок оставалось организованным.

О работе народной дружины рассказали представители «Народной Дружины | Рязань» на странице «ВКонтакте». По их словам, главная задача добровольцев на местах, сделать проезд к автозаправкам более спокойным и сократить очереди.

Особый порядок продажи топлива в Рязани и Рязанском муниципальном округе действует с 28 августа 2026 года. Он не распространяется на АЗС, расположенные на федеральных трассах. На заправках действует система «чёт-нечёт», установленная постановлением губернатора Рязанской области. Она призвана распределить поток автомобилей по времени и снизить нагрузку на автозаправочные станции.

При этом дружинники помогают автомобилистам непосредственно на местах. Они объясняют водителям, куда направиться, и регулируют потоки машин, когда возле АЗС образуются очереди.

«Рязанская дружина не остаётся в стороне! Наши дружинники помогают на АЗС города: подсказывают водителям, куда лучше направиться, и грамотно перенаправляют потоки машин», – сообщили представители организации.

Фото: vk.ru/dnd_62
Фото: vk.ru/dnd_62
Фото: vk.ru/dnd_62
Фото: vk.ru/dnd_62
Фото: vk.ru/dnd_62

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Малков, Карелин и Мамиашвили открыли в Рязани турнир на призы Героя России Олега Дуканова
Следующая статья
Лавров предложил Зеленскому приехать в Москву на переговоры. Политолог объяснил смысл этого шага

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

111 атлетов поборются за 10 миллионов рублей в новом сезоне шоу «Титаны» на ТНТ

В этот раз атлетов ждет новое испытание под названием «Бесконечное восхождение». Участникам предстоит совершить максимальное количество подъемов по наклонной конструкции под углом 30 градусов.
Общество

Павел Малков ознакомился с работой кинологического центра в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков совместно с депутатом Государственной Думы Андреем Макаровым совершили рабочую поездку в Рязанский колледж имени Н.Н. Комарова.
Новости России

В Кирове 18-летняя спортсменка погибла в 150 метрах от дома

В Кирове расследуются обстоятельства смертельной аварии, унесшей жизнь 18-летней...
Интересное

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которых осенью ждут колоссальные перемены

По мнению астролога, любые осенние испытания для этих трех знаков являются не наказанием, а трамплином для перехода на качественно новый жизненный уровень.
Новости России

Заслуженный артист Геннадий Спириденков упал замертво прямо на сцене

Актеру Геннадию Спириденкову стало плохо во время спектакля на...
Темы
Политика

Выносим железную дорогу, в Польше объявлена тревога. Атака «Гераней» на Украину продолжается 19-й час

Массированная атака беспилотников по территории Украины продолжается уже 19-й час. Утром 13 сентября новые взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Новости России

Атака БПЛА на Нижнекамск: погибли два человека, шестеро ранены. Что известно

При атаке беспилотников на Нижнекамск погибли два человека и шестеро пострадали. Повреждены жилые и промышленные объекты.
Экология, природа, животные

Лакомства каждый день: кинолог объяснила, когда они полезны собаке

Ежедневные лакомства могут помочь в воспитании собаки, но при избытке навредят. Кинолог рассказала о правильной дозировке.
Общество

Рязанская полиция рассказала о главных событиях недели с 7 по 13 сентября

Рейд в Рязани, задержание 63-летнего наркокурьера и урок дорожной безопасности для кадетов вошли в недельную сводку полиции.
Спорт

Рязанский футбол отметил 115-летие победой на «Рязань-Арене»

Рязанский футбол отметил 115-летие на «Рязань-Арене». ФК «Рязань» обыграл «Ротор-2» со счетом 2:0, а Олег Романцев дал старт матчу.
Политика

Лавров предложил Зеленскому приехать в Москву на переговоры. Политолог объяснил смысл этого шага

Политолог Олег Глазунов объяснил, почему Владимир Зеленский обязательно откажется от приглашения Сергея Лаврова приехать в Москву для переговоров. 
Спорт

Малков, Карелин и Мамиашвили открыли в Рязани турнир на призы Героя России Олега Дуканова

В Рязанской Академии единоборств стартовали всероссийские соревнования по греко-римской борьбе. В турнире участвуют 500 спортсменов из 36 регионов.
Происшествия

Беспилотная опасность объявлялась в Рязанской области сегодня ночью

Сбивали ли силы ПВО дроны над Рязанью и регионом, на данный момент неизвестно.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье