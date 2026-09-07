Спрос на дизельные автомобили с пробегом вырос на 37% за лето

Российские водители стали чаще покупать дизельные автомобили с пробегом. За лето спрос на такие машины вырос на 37%, а средняя цена составила 2,5 миллиона рублей. Об этом рассказали аналитики «Авито Авто», результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру». Данные по Рязани в заметке не приводятся.

Лидером по динамике спроса среди марок стал Renault. В пятёрку также вошли Opel, SsangYong, Audi и Peugeot. Среди конкретных моделей быстрее всего рос интерес к Renault Duster, за ним следуют Volkswagen Tiguan и SsangYong Kyron. Топ-10 закрывают Kia Sorento, Mercedes-Benz M-класса, Volkswagen Passat, BMW X3, Mitsubishi L200, Toyota Land Cruiser Prado и Audi Q7.

Директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» Андрей Ковалев объяснил рост спроса практичностью дизельных двигателей. По его словам, основной выбор покупателей приходится на вторичный рынок, потому что новых машин с дизелем на рынке заметно меньше, чем подержанных.

«Высокий рост интереса к дизельным автомобилям отражает устойчивый спрос на практичные решения. При этом основной выбор таких машин сегодня сосредоточен на вторичке, где сформирован широкий парк моделей, тогда как предложение новых автомобилей с таким типом двигателя значительно ниже», — рассказал Ковалев.

Эксперт добавил, что вторичный рынок стал главной точкой выбора для тех, кто ценит тягу, экономичность и запас хода дизельных моторов. Эти качества особенно важны для дальних поездок и высокой нагрузки, поэтому среди популярных моделей много кроссоверов.

«Они особенно важны для дальних поездок и высокой нагрузке, поэтому среди наиболее востребованных моделей заметную роль играют кроссоверы», — поделился Ковалев.

Самой популярной моделью с пробегом стала Toyota Land Cruiser со средней ценой 4,8 миллиона рублей. Далее в списке идут BMW X5 за 5,4 миллиона рублей, BMW 5 серии за 3,1 миллиона рублей, Toyota Land Cruiser Prado за 3,7 миллиона рублей и Volkswagen Touareg за 2,7 миллиона рублей.

Разброс цен показывает, что дизельные машины на вторичном рынке остаются доступны в разных бюджетах. Покупатели выбирают между компактными кроссоверами вроде Duster и премиальными внедорожниками уровня BMW X5. Такой выбор объясняет, почему спрос на дизель продолжает расти даже на фоне сокращения предложения новых моделей с этим типом двигателя.

Ещё один фактор — дефицит бензина в России, в то время как с дизельным топливом таких проблем не наблюдается.