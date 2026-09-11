Фото с сайта Правительства Рязанской области
Общество

В Рязани прошел круглый стол о роли русского языка в современном обществе

Анастасия Мериакри
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В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени М. Горького состоялся межрегиональный круглый стол на тему «Русский язык как язык государствообразующего народа: ценностно-смысловые и функциональные аспекты». Мероприятие было приурочено к знаменательной дате — 90-летию со дня рождения выдающегося российского ученого-лингвиста Людмилы Алексеевны Вербицкой.

Организаторами встречи выступили Общественная палата Рязанской области, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина и областная библиотека имени Горького. В работе круглого стола приняли участие представители министерства территориальной политики и министерства культуры региона, преподаватели вузов и колледжей, библиотечные специалисты, а также деятели науки и культуры. Особым гостем мероприятия в онлайн-формате стали представители Донецкой и Луганской Народных Республик.

Проведение дискуссии опирается на фундаментальные документы страны, включая Основы государственной языковой политики и Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2036 года, утвержденные Указом Президента России. В этих документах русский язык закреплен как важнейшее средство межнационального общения, основа российской государственности и неотъемлемая часть культурного пространства страны, требующая всесторонней защиты и поддержки.

В ходе встречи эксперты затронули широкий спектр актуальных вопросов: глубокое ценностно-смысловое значение русского языка в укреплении общероссийской гражданской идентичности и сохранении исторической памяти, научное и общественное наследие Л.А. Вербицкой, а также вопросы сохранения строгой языковой нормы и культуры речи, успешные современные методики преподавания русского языка и меры по популяризации чтения, роль библиотек, школ и вузов в сохранении языкового пространства.

Отдельное внимание было уделено обмену опытом: участники ознакомились с практикой работы образовательных и культурных учреждений Луганской и Донецкой Народных Республик в сфере сохранения и развития русского языка.

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