Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Ночной удар дронов по Подмосковью: что известно о пострадавших и разрушениях

Алексей Самохин
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В результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 20 человек, включая троих детей, погибли два человека. Губернатор Андрей Воробьев сообщил о масштабной помощи раненым и начале восстановительных работ в поврежденных домах.

Двадцать человек обратились за медицинской помощью после ночного налета БПЛА на Московскую область. Пятнадцать пострадавших врачи забрали в стационары. Остальные отделались амбулаторной помощью.

Губернатор Андрей Воробьев назвал приоритетом здоровье людей. Особую тревогу вызывают несовершеннолетние. В Раменском округе пострадали подростки 14 и 15 лет. Медики зафиксировали у них черепно-мозговые травмы, а у девочки выявлен перелом ключицы вместе с повреждениями плеча и кисти. Сейчас пациентов лечат в Подольской детской больнице. Их готовят к транспортировке в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Тяжелые ранения получили и взрослые жители региона. В Раменском один мужчина с множественными травмами оказался на операционном столе Бронницкой больницы. Еще трое размещены в палатах. Жителям деревни Плетениха врачи помогли на месте.

В Люберцах осколки задели двух мужчин. Один госпитализирован в состоянии средней тяжести. Ленинский округ принес аналогичные новости: мужчина и молодая женщина лежат в Видновской больнице с травмами ног. Домодедово приняло пятерых пострадавших. Среди них 11-летний ребенок с поверхностным ранением ноги, обошедшийся без госпитализации. Остальные взрослые отправлены в больницы. В Котельниках медики помогли двум местным жителям амбулаторно.

Трагедия унесла две жизни. В Орехово-Зуевском округе погиб 74-летний мужчина. В Раменском жертвой атаки стала 44-летняя женщина. Губернатор выразил соболезнования их семьям.

Медики держат на контроле состояние каждого пациента. Параллельно стартовал ремонт жилого фонда. Специалисты обходят квартиры, чтобы оценить масштаб разрушений. Главная цель — оперативно вставить стекла и привести дома в порядок. Поручения уже выданы Фонду капремонта и местным главам.

К процессу подключились общественные деятели. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила поддержку жертвам ударов. Она оставила соответствующее сообщение в своем канале на платформе «Макс».

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