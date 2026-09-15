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Володина назвала три знака зодиака, которые пройдут через суровые испытания ради финансового прорыва

Анастасия Мериакри
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Астролог Василиса Володина заявила о завершении периода затишья и неопределенности. По ее словам, наступает время мощного энергетического рывка, однако подарки судьбы не достанутся представителям зодиакального круга просто так — их придется заслужить решительными действиями и максимальной выдержкой.

Эксперт подчеркивает: трем знакам предстоит пройти серьезную проверку на прочность, чтобы выйти на совершенно новый уровень дохода и личного комфорта.

Овен: решающий бросок к карьерному трамплину

Для Овнов наступает момент истины. Вселенная готовит для них серьезный карьерный взлет, но потребует отказаться от привычной импульсивности в пользу холодного расчета. Любая ошибка из-за спешки способна отодвинуть долгожданное повышение или крупный контракт на несколько месяцев.

Что делать: закрыть все висящие рабочие задачи, пересмотреть личный бюджет (исключив спонтанные траты) и фиксировать любые договоренности исключительно на бумаге.

Главное испытание: держать самообладание при провокациях со стороны коллег или конкурентов. Внутренняя дисциплина станет ключом к крупным финансовым поступлениям.

Скорпион: проверка хладнокровием перед большим кушем

Эмоциональная встряска ждет Скорпионов. Астролог предупреждает, что именно через кризис лежит прямая дорога к материальному благополучию этого знака. Судьба будет проверять умение сохранять спокойствие под давлением. Те, кто не спасует перед трудностями и не поддастся панике, получат неожиданное финансовое вознаграждение или выгодное предложение о сотрудничестве.

Что делать: отсечь токсичные контакты, забирающие энергию; хранить планы в секрете до момента подписания документов; направить накопившуюся злость в рабочее русло, превратив деструктивные эмоции в продуктивность.

Главное испытание: не бросить начатое на полпути, даже если обстоятельства будут складываться против вас. Выдержка окупится сторицей уже в ближайшие недели.

Козерог: последний рывок за награду за железное терпение

Козероги дольше других несли тяжелый груз ответственности, и теперь Вселенная готова щедро компенсировать затраченные усилия. Однако перед финальным триумфом потребуется сделать последнее усилие над собой. Василиса Володина предупреждает: усталость может накатить в самый неподходящий момент, но сдаться сейчас — значит потерять плоды многомесячных трудов.

Что делать: делегировать мелкие рутинные задачи, сосредоточившись только на глобальной цели; открыто заявить руководству или партнерам о своих финансовых амбициях; найти время для полноценного сна, чтобы организм не дал сбой на финишной прямой.

Главное испытание: мобилизовать последние внутренние резервы вопреки физической усталости. Как только это произойдет, откроются новые источники дохода, а затянувшиеся споры разрешатся в пользу Козерогов.

Общий посыл прогноза однозначен: грядущий период потребует от этих знаков не пассивного ожидания, а активных и продуманных действий. Суровые испытания станут фильтром, отделяющим случайных людей от тех, кто действительно готов перейти на новую ступень жизни.

По материалам «Про город«

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