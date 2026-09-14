Народные приметы и запреты на 15 сентября для богатой осени

15 сентября в народном календаре стоит особняком. Этот день окутан множеством строгих правил. Считается, что нарушишь запрет и удача отвернётся на всю осень. Скот начнёт болеть, деньги утекут сквозь пальцы, а одиночество станет верным спутником зимой.

Но есть и хорошая новость. Тем, кто чтит традиции, день сулит достаток, крепкое здоровье и защиту от дурного глаза. Давайте разберёмся, откуда взялись эти обычаи и что за ними стоит.

Кто такой Мамант и почему его прозвали Овчарником

Православная церковь 15 сентября вспоминает мученика Маманта Кесарийского. Он жил в III веке. По преданию, Мамант рано остался сиротой. Его усыновила благочестивая вдова. Мальчик вырос убеждённым христианином и не отрёкся от веры даже под угрозой смерти. В 275 году его подвергли пыткам и казнили. Житие гласит, что дикие звери, которым святого бросили на растерзание, не тронули его.

В народе Маманта называли Мамонтием. А ещё дали ему прозвище Овчарник. Легенда гласит, что дикие козы и овцы сами приходили к святому в пустыню и отдавали ему молоко. Поэтому крестьяне считали его покровителем домашнего скота. Особенно овец и коз.

Так 15 сентября стало днём заботы о животных и заготовки молочных продуктов. А ещё — днём строгих запретов. За каждым из них стоит конкретное народное поверье.

Что может навлечь беду

Наши предки верили: у Мамонтия Овчарника свои правила. Вот главные запреты этого дня.

· Выгонять скот со двора утром. Ранним утром животные беззащитны перед нечистой силой. На пастбище их выпускали только днём. А в хлеву развешивали старую обувь. Она служила оберегом от сглаза и болезней.

· Обижать и ругать животных. Грубое обращение со скотиной грозило хворью и падёжом. Святой Мамант, по поверьям, мог отвернуться от жестокого хозяина.

· Начинать новые важные дела. Любое начинание 15 сентября обречено на провал. Оно обернётся убытками. Задуманное лучше отложить.

· Делать крупные покупки и ходить на рынок. Купленная вещь быстро сломается. На базаре могут обсчитать или обокрасть. Даже мелкие сделки крестьяне старались перенести.

· Надевать яркую, пёструю одежду. Броский наряд привлекает завистливые взгляды. А вместе с ними — сглаз и неприятности. Предки выбирали простые, спокойные одежды.

· Жаловаться на судьбу и хандрить. Уныние в Мамонтов день предвещало череду неудач. Вместо жалоб советовали встретить праздник с улыбкой. Добрый настрой помогает преодолеть любые трудности.

· Отказывать в помощи и милостыне. Скупой хозяин на следующий год останется без приплода. А тому, кто не подал нищему, грозило оказаться в нужде самому.

· Сидеть дома в одиночестве. Кто просидит Мамонтий день в четырёх стенах, рискует провести в одиночестве всю зиму.

· Женщинам и девушкам ходить в лес поодиночке. Считалось, что Леший подстерегает одиноких путниц и может утащить в чащу. В лес отправлялись только большой компанией.

Что можно и нужно делать: традиции на удачу

При всех запретах Мамонтий день был богат на полезные и приятные занятия. Вот что наши предки делали с удовольствием.

· Заботиться о скотине. Хозяева наводили порядок в хлевах. Окуривали помещения травами от нечисти. Утепляли сараи мхом. И молились святому Маманту о здоровье животных.

· Готовить молочные блюда. На стол обязательно ставили сыр, творог, простоквашу. Особенно из козьего молока. Угощали не только семью, но и соседей, бедных и странников. Считалось, что щедрость в этот день приносит достаток на весь год.

· Копать позднюю картошку. С Мамонтия начинали уборку картофеля. Интересный обычай: одну картофелину носили в кармане весь день. Верили, что это убережёт от болей в суставах.

· Помогать нуждающимся. Милостыня и любая помощь, оказанная 15 сентября, по поверьям, возвращалась сторицей.

· Проводить обряды на красоту и здоровье. Молоком умывались для сохранения молодости. А больные места «заговаривали» особым ритуалом с ножом и водой.

· Гадать на суженого. Девушки расплетали косы и привязывали цветные ленты к веткам деревьев. Верили, что птицы унесут их и принесут удачу в любви.

· Окуривать дом ладаном. Это защищало жилище от происков тёмных сил. И очищало атмосферу перед наступлением осенних холодов.

Народные приметы на 15 сентября

· Если 15 сентября стоит тёплая и ясная погода — осень будет долгой и мягкой.

· Дождь и сырость в этот день — к затяжной и холодной осени.

· Много росы утром — к богатому урожаю в следующем году.

· Если скот ведёт себя беспокойно — жди ненастья.

· Птицы низко летают — к скорому похолоданию.