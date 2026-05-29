Туристический поток рязанцев в северокавказский регион за последние 5 лет вырос на 20 процентов

Еще пять лет назад в аэропорту Минеральных Вод не было такого столпотворения. Семьи с детьми из Екатеринбурга, мужская компания из Новосибирска, пенсионеры из Подмосковья с чемоданами на колесиках — все стоят в одной очереди за каршерингом. «Кисловодск? Пятигорск? Архыз?» — перекрикивают шум «бомбилы».

За последние годы турпоток на Северный Кавказ вырос. В стране открылся огромный пласт возможностей, который десятилетиями недооценивали.

По оценкам экспертов, рост турпотока на Северный Кавказ за пять лет составил около 40%. Дагестан, Чечня, Северная Осетия, Кабардино-Балкария вошли в число наиболее востребованных регионов России. Наибольший интерес туристов — к Дагестану. В Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию путешественники направляются, чтобы любоваться горами. Адыгея привлекает экскурсионной программой, чаще всего автотуристов — они едут на три-четыре дня, чтобы увидеть плато Лаго-Наки и побывать в термальных источниках. В Чечне наибольшим спросом пользуются сити-туры в Грозный. Номерной фонд на Северном Кавказе растёт темпом 104% в год.

Государство и бизнес запускают национальные туристические маршруты по историческим и природным местам; развивается спортивно-туристическое направление. Всесезонные рекреационные комплексы «Архыз», «Эльбрус», «Матлас» служат базой для экологического, горнолыжного и спортивного туризма.

Росту привлекательности региона способствует развитие транспортной инфраструктуры, преображаются аэропорты Северного Кавказа — в Грозном, Владикавказе, в Ставрополе. С 2021 года по территории СКФО курсирует туристический поезд «Жемчужина Кавказа».

Туризм превращается в реальный драйвер для регионов СКФО, которые традиционно входят в число наименее экономически развитых субъектов РФ. Эффект прямой — доходы от размещения, питания, транспортных услуг и продажи сувениров. Кроме этого, идет рост строительства, торговли, сельского хозяйства (локальные продукты, гастрономия).

Местное население также видит в туризме экономический потенциал. Рост рабочих мест, доходов, интереса к региону в целом. Многие семьи открыли гостевые дома и мини-отели, занялись организацией экскурсий.

Как ни парадоксально, именно интеграция в российское государство позволила народам Северного Кавказа остаться самими собой. У адыгов, вайнахов, осетин, дагестанцев, карачаевцев и балкарцев — один из самых высоких в РФ демографический прирост, сохраненные языки (пусть и с оговорками), письменность, созданная на кириллице.

Сегодняшний туристический бум стоит на инфраструктуре, заложенной еще в XIX — начале XX века: военно-Грузинская дорога, реконструированная при Александре I, Военно-Осетинская дорога, Ростово-Владикавказская железная дорога.

Владикавказ, Грозный, Нальчик, Махачкала — города-крепости через полвека стали центрами образования и промышленности. В них открывались первые гимназии для детей горцев. Туда пришла электрификация и современная медицина. Эти города дали горским народам равнину. Пахотные земли, которые раньше были зоной риска из-за набегов кочевников, стали доступны.

Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск — это, пожалуй, самый яркий пример того, как российское государство превратило природное богатство в общественное достояние. Санатории, бюветы, парки, нарзанные ванны — всё это веками работает на здоровье жителей всей страны. Сегодня, когда мы видим на полках супермаркетов «Ессентуки-4» и «Нарзан», мало кто вспоминает, что известный бренд появился потому, что Кавказ оказался внутри единой российской экономики.

По оценке руководителя «Центр-тур» Любови Поповой туристический поток рязанцев в северокавказский регион за последние 5 лет вырос приблизительно на 20 процентов. Продолжает расти спрос на экскурсионные поездки в Дагестан, Адыгею, Приэльбрусье и курорты Минеральных вод. В регионе стало больше локаций для отдыха и экскурсионных площадок, больше строится отелей и гостиниц, баз отдыха, приводятся в порядок как старые туристические объекты, любимые места для посещений, так и новые локации. Видно, что курортный сбор идет на развитие туристической инфраструктуры.

Северный Кавказ — один из самых перспективных туристических макрорегионов России. При условии системных инвестиций в инфраструктуру, сервис и экологическую культуру регион способен занять нишу «российских Альп» для всесезонного туризма.