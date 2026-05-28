Жителей Рязанской области предупредили об опасности обломков БПЛА

Жителей Рязанской области предупредили об опасности, которую могут представлять обломки сбитых беспилотников. Оперативная группа региона напомнила: с началом летних каникул дети чаще проводят время на улице, выезжают на дачи и гуляют за городом.

В лесах и на открытой местности могут оставаться фрагменты БПЛА. Приближаться к ним запрещено. Внутри могут находиться взрывчатые вещества, а поверхность корпуса иногда бывает обработана токсичными составами.

Отдельно жителей попросили не пользоваться мобильной связью рядом с такими объектами. При обнаружении подозрительных обломков необходимо сразу отойти минимум на 100 метров и сообщить о находке по номеру 112.

Рязанцев призвали внимательно следить за детьми и объяснить им правила безопасности во время прогулок и отдыха за городом.