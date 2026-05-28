В Рязанской области ночью ожидаются заморозки до минус 2 градусов

Жителей Рязанской области предупредили о ночных заморозках. По данным Гидрометцентра России, температура местами может опуститься до минус 2 градусов уже ближайшей ночью.

Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, заморозки прогнозируются ночью и утром в отдельных районах Рязанской области. Похолодание затронет также Московскую, Тверскую и Владимирскую области. Синоптики уточнили, что температура воздуха местами составит от 0 до -2 градусов. Аналогичная ситуация ожидается и в ночь на субботу, 30 мая.

Причиной холодной погоды специалисты называют обширный высокий циклон, который продолжает удерживать прохладный и неустойчивый характер погоды в европейской части страны. В Гидрометцентре отметили, что постепенно циклон начнет смещаться на север.

Ранее синоптики сообщали, что в последние выходные мая в центральной части России возможны кратковременные дожди и грозы.