Школьница из Рязани перед смертью оставила пугающий статус

Вечер 24 мая для одной из рязанских семей закончился трагедией. Родители вернулись домой и обнаружили в квартире тело своей 15-летней дочери. Девочка лежала в комнате с признаками насильственной смерти. Сразу после этого выяснилось ещё одно тревожное обстоятельство — бесследно исчез 17-летний брат школьницы. По данным следствия, в момент трагедии подростки находились дома вдвоём. Сейчас местонахождение юноши устанавливают правоохранители.

Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Следователи осмотрели квартиру, назначили судебные экспертизы и продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Одноклассник погибшей рассказал журналистам aif.ru, что был лично знаком с семьёй. По его словам, девочке нанесли около 20 ножевых ранений и перерезали горло.

«Она была доброй, общительной, обычной девочкой. Мы учились вместе с первого по шестой класс. Про конфликты с братом она никогда не рассказывала», — сообщил подросток.

Следствие официально не раскрывает детали преступления. При этом знакомые семьи утверждают, что раньше ничего подозрительного не замечали. Соседи не слышали скандалов, жалоб на подростков тоже не поступало.

Незадолго до смерти школьница оставила в социальных сетях короткую запись: «Забери с собой мою молодость, забери с собой, мне нечего терять». После трагедии эти слова начали активно обсуждать пользователи сети.

По предварительным данным, девочка училась в одной из школ района Горроща. В семье воспитывались пятеро детей. Старшие уже совершеннолетние и живут отдельно, а 15-летняя школьница и её 17-летний брат оставались дома с родителями.

Известно также, что незадолго до трагедии подростки позвали в гости друзей. Что происходило в квартире дальше, сейчас устанавливают следователи. Правоохранители проверяют разные версии — от внезапного конфликта до заранее подготовленного преступления.

Последний раз брат погибшей выходил в сеть днём 23 мая. После этого его активность в соцсетях прекратилась. Поиски подростка продолжаются.