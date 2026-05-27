Военный эксперт Андрей Марочко призвал серьезно отнестись к заявлениям командования Сил беспилотных систем ВСУ о 500 целях на территории Белоруссии. По его мнению, Киев может готовить провокации против соседнего государства.

Ранее в ВСУ заявили, что Украина определила сотни объектов в Белоруссии на случай начала боевых действий со стороны Минска. Комментируя ситуацию в беседе с «Абзацем», Марочко назвал Украину террористическим государством и отметил, что нынешняя украинская власть заинтересована в продолжении конфликта.

По словам эксперта, после начала мирных процессов руководство Украины может потерять свои позиции, поэтому Владимир Зеленский пытается подготовить новые площадки для эскалации.

«Сейчас действительно видно, что украинские боевики очень серьезно наращивают силы и средства на границе с Белоруссией», — заявил он.

Марочко также допустил, что Киев может организовать провокацию, а затем обвинить Минск в подготовке ударов или нападении. Он считает, что подобные действия должны вызывать обеспокоенность у властей и жителей Белоруссии.

Эксперт добавил, что республика располагает системой «Орешник», размещенной на территории союзного государства по согласованию с Россией. По его словам, это вооружение предназначено для защиты граждан страны.