Владимир Зеленский
Политика

Марочко предупредил о возможных провокациях Украины против Белоруссии

Алексей Самохин
Военный эксперт Андрей Марочко призвал серьезно отнестись к заявлениям командования Сил беспилотных систем ВСУ о 500 целях на территории Белоруссии. По его мнению, Киев может готовить провокации против соседнего государства.

Ранее в ВСУ заявили, что Украина определила сотни объектов в Белоруссии на случай начала боевых действий со стороны Минска. Комментируя ситуацию в беседе с «Абзацем», Марочко назвал Украину террористическим государством и отметил, что нынешняя украинская власть заинтересована в продолжении конфликта.

По словам эксперта, после начала мирных процессов руководство Украины может потерять свои позиции, поэтому Владимир Зеленский пытается подготовить новые площадки для эскалации.

«Сейчас действительно видно, что украинские боевики очень серьезно наращивают силы и средства на границе с Белоруссией», — заявил он.

Марочко также допустил, что Киев может организовать провокацию, а затем обвинить Минск в подготовке ударов или нападении. Он считает, что подобные действия должны вызывать обеспокоенность у властей и жителей Белоруссии.

Эксперт добавил, что республика располагает системой «Орешник», размещенной на территории союзного государства по согласованию с Россией. По его словам, это вооружение предназначено для защиты граждан страны.

Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.
Новости России

Артем Крапивин рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его...
Политика

Генерал объяснил, что скрыли ВСУ и почему удар «Орешника» по Белой Церкви — это «проба пера» перед Киевом

Третье за всю историю СВО применение «Орешника» накрыло не гаражи, а стратегический аэродром с подземными командными пунктами и арсеналами. Военный эксперт объяснил, почему Киев всё скрывает и что этот удар значит на самом деле.
Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.
Акценты

МИД объявил об ударах по Киеву, эксперт назвал сроки и оружие

МИД России объявил о систематических ударах по военным объектам Киева. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, какое оружие пойдёт в ход, почему «Орешник» не тронет центр города и за сколько месяцев ВПК Украины может прекратить существование.

Темы

Власть и политика

Омбудсмен Лантратова призвала ООН и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Рязань

После удара ВСУ по Рязани 15 мая погибли пять человек, включая восьмилетнюю девочку. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ с требованием дать оценку трагедии.
Происшествия

Один человек погиб, двое пострадали в аварии на трассе М-5 в Спасском районе

Подробности трагического ДТП сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 
Власть и политика

В Рязани более 200 человек получили выплаты после атаки БПЛА 15 мая

Два подъезда на Новоселов, 42 в Рязани признали невосстановимыми после атаки беспилотников 15 мая — их снесут. Более 200 пострадавших уже получили первые выплаты.
Власть и политика

Павел Малков поздравил Александра Пшенникова с присвоением звания профессора

Павел Малков отметил, что профессиональное развитие руководителя регионального минздрава пойдет на пользу системе здравоохранения области.
Здоровье

Врач назвала лёгкую дачную травму, которая может привести к летальному исходу

Обычная заноза или царапина от ржавого гвоздя на даче может привести к столбняку — болезни, от которой не существует лекарства, а каждый второй заболевший рискует погибнуть.
Происшествия

Жителя Сасовского округа будут судить за убийство у кафе

Следователи считают, что обвиняемый не менее восьми раз ударил знакомого ножом. Потерпевший скончался от полученных ранений.
Экология, природа, животные

В Рязани набирает популярность канистерапия

Канистерапия — медицинская и социальная реабилитация с помощью специально обученных собак. Животные должны быть эмоционально устойчивыми и дружелюбными.
Происшествия

В Рязани автомобиль сбил 11-летнюю девочку 

По данным Госавтоинспекции, 26 мая, в 13:15, вблизи дома №13А по улице Интернациональной наезд на 11-летнюю девочку совершил 47-летний житель Рыбновского района, управлявший автомобилем «Лада Веста».

