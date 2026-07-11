Зеленский высказался после ночного удара по Киеву

Владимир Зеленский заявил, что украинская противовоздушная оборона не справилась с отражением удара российскими баллистическими ракетами по Киеву. По его словам, этой ночью по целям в столице было выпущено шесть ракет такого класса, и ни одну из них сбить не удалось, сообщает РИА Новости.

В связи с этим он вновь обратился к западным партнёрам с призывом выполнить ранее данные обещания.

«Ожидаем от партнёров выполнения обещаний по пакетам поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено во время заседания НАТО», — написал Зеленский.

Он также заявил о необходимости максимально быстро продвигать договорённости, касающиеся лицензий на производство систем Patriot.

Ранее сообщалось, что этой ночью удары были нанесены по военным объектам в Киеве и Одесской области. В столице Украины целями стали предприятия, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности, а на юге страны — объекты портовой инфраструктуры.