Александр Дугин высказался о бензине и войне

Философ и общественный деятель Александр Дугин прокомментировал на своей странице ВКонтакте ситуацию с дефицитом топлива, призвав сограждан отказаться от панических настроений. По его мнению, происходящее следует воспринимать через призму военного времени, а значит — жить и действовать по его законам, то есть воевать.

Если победа будет достигнута, уверен Дугин, тогда появится не только бензин — появится всё необходимое. Если же нет, продолжает он, то ехать вообще будет некуда, поскольку не останется ничего вовсе.

По мысли философа, если бы общество по-настоящему осознавало, насколько высоки ставки в этой войне, отношение к происходящему стало бы гораздо более спокойным и осмысленным. Он призвал каждого утром задаваться вопросом — что лично я сегодня сделаю для победы, а вечером честно, перед самим собой, подводить итог. Если ответ не будет сходиться с вопросом, предупреждает Дугин, или тем более если такой вопрос вовсе перестанут себе задавать, то удивляться впоследствии не придётся ни отсутствию страны, ни собственному отсутствию в ней.

Дугин также напомнил слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что специальная военная операция фактически переросла в нечто большее. Пока речь шла о СВО, отмечает философ, ответственность за происходящее полностью лежала на государстве. Но теперь, когда речь идёт именно о войне, ответственность, по его словам, ложится на всех — на народ, на общество, на каждого в отдельности.