Рязанские полицейские задержали злостного алиментщика

Полицейские задержали в городе Скопине злоумышленника, объявленного в розыск. Об этом утром 9 июля сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский» от местного подразделения службы судебных приставов поступила ориентировка на розыск 38-летнего мужчины. Ранее жителя города Скопина уличили в злостной неуплате алиментов. Мужчина уклонялся от исполнения назначенного наказания и его объявили в розыск.

Оперативники уголовного розыска провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, установили места, где человек мог скрываться, и взяли их под наблюдение.

Вскоре оперативники обнаружили и задержали разыскиваемого. Полицейские передали злоумышленника инициаторам розыска.