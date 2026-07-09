В Рязанской области 8 июля ликвидировали два техногенных пожара

Пожарно-спасательные подразделения Рязанской области за минувшие сутки потушили два пожара техногенного характера. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Первое возгорание произошло в Сасове — 8 июля в 01:55 поступило сообщение о загоревшемся автомобиле. На месте происшествия работали четыре человека и две единицы техники, площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Второй пожар зафиксирован в посёлке Выша Шацкого муниципального округа — сообщение поступило 8 июля в 01:21. В тушении хозяйственной постройки были задействованы десять человек и две единицы техники, включая силы добровольной пожарной команды. В результате пожара постройка получила повреждения по всей площади.