Рязанские семьи наградили медалями «За любовь и верность»

В День семьи, любви и верности в Рязанском кремле прошло торжественное мероприятие, собравшее десятки семей со всего региона. В празднике принял участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков.

От имени губернатора Павла Малкова он поздравил собравшихся с праздником, подчеркнув особую роль семьи в жизни каждого человека — как основы сохранения традиционных ценностей и связи поколений. По словам Бокова, Рязанская область богата яркими и талантливыми семьями, которым он выразил благодарность, отметив, что именно семья остаётся фундаментом прошлого, настоящего и будущего. Чиновник напомнил, что в регионе оказывается всесторонняя поддержка различным категориям семей — молодым, многодетным, а также семьям участников специальной военной операции. Отдельно он обратил внимание на то, что за последние годы число многодетных семей в регионе выросло в разы.

В рамках мероприятия Денис Боков вручил рязанским супружеским парам почётные медали «За любовь и верность». Этой общественной награды удостаиваются супруги, прожившие вместе долгую совместную жизнь, — медаль служит знаком общественного признания верности, любви и преданности друг другу.

В церемонии чествования семей также приняли участие председатель комитета по социальным вопросам Рязанской областной Думы Роман Иголкин, глава администрации Рязани Борис Ясинский и митрополит Рязанский и Михайловский Никодим.

Гостей и участников торжества порадовали концертной программой Московский казачий хор и творческие коллективы Рязанской области, сообщает сайт правительства Рязанской области.

Мероприятие продолжилось юбилейным Международным фестивалем мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны». В нем принимают участие 48 звонарей из Рязанской, Московской, Ульяновской, Тамбовской, Владимирской, Самарской, Тульской, Ивановской, Саратовской, Нижегородской, Тверской, Липецкой, Курской областей, Чувашии, Беларуси и Израиля.

По окончанию фестиваля все звонари получили дипломы и уникальные глиняные колокольчики, изготовленные семьёй Якушкиных. Они являются потомственными гончарами и художниками, продолжающими традиции скопинского гончарного промысла, сообщили в администрации Рязани.