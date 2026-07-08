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Новости России

Сотрудник больницы Херсонской области погиб при атаке ВСУ

Анастасия Мериакри
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В Херсонской области украинский беспилотник атаковал Ивановскую центральную районную больницу. Удар пришелся по станции скорой медицинской помощи.

Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, в результате атаки погиб сотрудник медицинского учреждения. Кроме того, в результате взрыва повреждены две машины скорой помощи и хозяйственная постройка на территории больницы.

Глава региона жестко осудил произошедшее, назвав удар по медицинским учреждениям и машинам скорой помощи умышленным преступлением. По словам Сальдо, это атака не только на тех, кто ежедневно рискует жизнью ради спасения других, но и на пациентов, которым эта помощь жизненно необходима.

«За это киевский режим обязательно ответит», — подчеркнул Сальдо.

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