Сотрудник больницы Херсонской области погиб при атаке ВСУ

В Херсонской области украинский беспилотник атаковал Ивановскую центральную районную больницу. Удар пришелся по станции скорой медицинской помощи.

Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, в результате атаки погиб сотрудник медицинского учреждения. Кроме того, в результате взрыва повреждены две машины скорой помощи и хозяйственная постройка на территории больницы.

Глава региона жестко осудил произошедшее, назвав удар по медицинским учреждениям и машинам скорой помощи умышленным преступлением. По словам Сальдо, это атака не только на тех, кто ежедневно рискует жизнью ради спасения других, но и на пациентов, которым эта помощь жизненно необходима.