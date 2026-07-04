Mash: Пробки в Москве выросли на 15–20%

Столичные дороги за последние две недели ощутимо просели. Пробки выросли на 15–20%, и виновата в этом не только традиционная загрузка магистралей. Водители всё чаще стоят в заторе не потому, что впереди авария или ремонт, а потому что впереди — очередь на заправку.

По данным Mash, сильнее всего ситуация обострилась на Садовом кольце и ТТК. Досталось также южному и северо-восточному участкам МКАД. В список проблемных точек попали Ленинградское, Дмитровское и Волгоградское шоссе, а следом за ними — Кутузовский проспект.

Подмосковье оказалось не в лучшем положении. Труднее всего проехать по Новорижскому, Дмитровскому, Волгоградскому и Щёлковскому шоссе. Картина на трассах распадается на два сценария. Одни автомобилисты терпеливо дожидаются своей очереди прямо на месте. Другие срываются с трассы в поисках свободной колонки — и тем самым создают дополнительную нагрузку на соседние улицы.

Цифры это подтверждают. Утром и вечером загрузка дорог стабильно держится на уровне 8–10 баллов. Днём нагрузка спадает примерно до 6 баллов — казалось бы, передышка. Но общую статистику это не спасает.

Сами улицы местами стали даже свободнее, чем обычно. А вот ажиотаж вокруг заправок продолжает тянуть показатели вверх. Дошло до того, что локальные заторы теперь фиксируются даже ночью — время, когда Москва обычно наконец выдыхает.