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Новости России

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и нанесли удар по топливной инфраструктуре в Одессе

Анастасия Мериакри
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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. За минувшие сутки подразделения шести группировок войск улучшили тактическое положение, а группировки «Юг» и «Центр» освободили населенные пункты Ореховатка и Красноподолье Донецкой Народной Республики.

Группировка войск «Север»

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ольшанка, Малая Рыбица, Хотень, Ямное и Уланово Сумской области.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Белаши, Рубежное, Кудиевка и Казачья Лопань.

Противник потерял свыше 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Группировка войск «Запад»

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок, Подлиман, Нижняя Журавка Харьковской области, Маяки, Святогорск, Крымки и Сидорово Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 220 военнослужащих, 20 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Группировка войск «Юг»

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ореховатка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Никоноровка, Николаевка, Славянск, Краматорск, Черкасское, Дружковка, Куртовка и Веролюбовка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 260 военнослужащих, бронетранспортер «Spartan» производства Великобритании, бронетранспортер М113 производства США, девять боевых бронированных машин, включая американский бронеавтомобиль HMMWV и два бронеавтомобиля «Senator» канадского производства. Уничтожены 23 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Группировка войск «Центр»

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Красноподолье Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Сергеевка, Новоандреевка, Райское, Матяшево и Новогришино Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили свыше 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск «Восток»

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Письменное, Малиновка Днепропетровской области, Мировка, Никольское, Барвиновка, Червоная Криница и Долинка Запорожской области.

Противник потерял более 365 военнослужащих, боевую бронированную машину и десять автомобилей.

Группировка войск «Днепр»

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Преображенка и Орехов Запорожской области.

Уничтожены до 45 военнослужащих, 18 автомобилей, два безэкипажных катера, две станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.

Удары авиации и артиллерии

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение: логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего поражены объекты в 148 районах.

Вечером 17 августа ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту «Одесса» резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ. Уничтожение топливных запасов существенно затруднит логистику и снабжение украинских вооруженных формирований.

Воздушно-космическими силами России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 1671 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

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