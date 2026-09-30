В Петербурге студентка три недели проучилась в вузе и узнала, что не поступила

В Санкт-Петербурге разгорается скандал вокруг бюрократической ошибки в Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена. Восемнадцатилетняя первокурсница была отчислена прямо с пары после трех недель полноценной учебы, узнав, что юридически она никогда не была студенткой этого вуза. Об этом со ссылкой на мать студентки сообщил spb.kp.ru.

Инцидент произошел 18 сентября. Девушка, поступавшая на направление «Экономическое образование и аналитика данных», была выведена с занятия сотрудниками университета. Ей прямо заявили, что она в списках обучающихся не числится и должна немедленно расторгнуть договор.

До этого момента ничто не предвещало проблем. Абитуриентка посещала лекции и семинары, получила временный студенческий билет, вступила в профсоюз и даже успела поучаствовать в традиционном посвящении первокурсников. Более того, в деканате ей ранее подтвердили зачисление на платное отделение, на основании чего семья оформила образовательный кредит.

В РГПУ им. Герцена произошедшее объяснили тем, что девушка не прошла по конкурсу на платные места. Сумма ее баллов ЕГЭ составила 166 при необходимом проходном балле в 230. В администрации вуза подчеркнули, что сам факт заключения договора об образовании не гарантирует автоматического зачисления.

В отделе кадров университета ситуацию прокомментировали фразой «всякое бывает», предложив расторгнуть соглашение «по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон». Вуз пообещал вернуть деньги, уплаченные за семестр, однако без учета процентов по кредиту.

Девушка после этой ситуации впала в апатию, а образовательный кредит и сопутствующие долги остались висеть на семье. Не согласившись с таким развитием событий, студентка направила официальную жалобу в прокуратуру.